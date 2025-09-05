“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ЗМІ: Трамп перейменує міноборони на міністерство війни у п'ятницю

Указ запровадить "вторинну" назву відомства.

ЗМІ: Трамп перейменує міноборони на міністерство війни у п'ятницю
Пентагон
Фото: EPA/UPG

Телеканал Fox News стверджує, що у п'ятницю відбудеться підписання президентського указу щодо перейменування міністерства оборони США у міністерство війни.

Президент Дональд Трамп поверне назву, яка використовувалася у Вашингтоні в період світових війн. Проте указ визначатиме її як "вторинну" - Пентагон зможе змінити таблички, але офіційно залишатиметься міноборони.

Новоспеченому міністру війни Піту Геґсету буде доручено розробити законодавчий та виконавчий механізм остаточного перейменування. Юристи раніше зазначали, що для цього Білому дому не обійтися без згоди Конгресу.
