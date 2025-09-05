“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні за $3,6 млн

Саме цей меч використовувався в знаменитих сценах галактичної битви між Вейдером та Люком Скайвокером. 

Ілюстративне фото
Фото: zn.ua

Світловий меч Дарта Вейдера - із "Зоряних війн" був проданий на аукціоні за понад 3,65 мільйона доларів.

Про це повідомляє ABC News

Дуельний світловий меч, який можна побачити у двох останніх фільмах трилогії "Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь" та "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая", був виставлений на аукціон компанією Propstore, що спеціалізується на продажу кіносувенірів і колекційних предметів.

Саме цей меч із червоним лазером використовувався в знаменитих сценах галактичної битви між Вейдером та Люком Скайвокером, включаючи пам’ятну сцену "Я твій батько", в якій Вейдер відрізає Люку руку.

Початкова ставка на світловий меч становила 500 тисяч доларів, а найвища заочна ставка - досягла 1,2 мільйона доларів перед аукціоном.

Непрацюючий світловий меч був одним із сотень предметів, виставлених на торги. Серед інших був також костюм актора Майкла Кітона з кінофільму "Бетмен".

Нагадаємо, що у вересні минулого року помер легендарний актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучив Дарта Вейдера
