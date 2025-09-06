Прем’єр Канади Карні закликав до «максимального тиску» на Росію після погроз Путіна союзникам

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що союзники повинні зберігати «максимальний тиск» на Росію після погроз Володимира Путіна атакувати іноземні війська у разі їхнього розміщення в Україні, передає CBC.

«Путін є причиною цієї війни, він причина смертей. Він не буде диктувати умови миру», — сказав Карні на пресконференції в Онтаріо.

Глава уряду Канади наголосив, що новий пакет санкцій проти Москви вже готується, а також пообіцяв подальшу військову допомогу ЗСУ. За його словами, підтримка триватиме і після припинення бойових дій.

Як відомо, того дня Путін заявив, що «будь-які іноземні війська, розгорнуті в Україні, особливо під час війни, будуть вважатися законними цілями». Президент РФ також відкинув можливість введення миротворців після досягнення мирної угоди.

У канцелярії Карні уточнили, що Канада готова надати «пряму і масштабовану військову допомогу» Україні у період після припинення вогню.