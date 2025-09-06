Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Прем’єр Канади Карні закликав до «максимального тиску» на Росію після погроз Путіна союзникам

Оттава готова надати «пряму і масштабовану військову допомогу» Києву.

Прем’єр Канади Карні закликав до «максимального тиску» на Росію після погроз Путіна союзникам
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що союзники повинні зберігати «максимальний тиск» на Росію після погроз Володимира Путіна атакувати іноземні війська у разі їхнього розміщення в Україні, передає CBC.

«Путін є причиною цієї війни, він причина смертей. Він не буде диктувати умови миру», — сказав Карні на пресконференції в Онтаріо.

Глава уряду Канади наголосив, що новий пакет санкцій проти Москви вже готується, а також пообіцяв подальшу військову допомогу ЗСУ. За його словами, підтримка триватиме і після припинення бойових дій.

Як відомо, того дня Путін заявив, що «будь-які іноземні війська, розгорнуті в Україні, особливо під час війни, будуть вважатися законними цілями». Президент РФ також відкинув можливість введення миротворців після досягнення мирної угоди.

У канцелярії Карні уточнили, що Канада готова надати «пряму і масштабовану військову допомогу» Україні у період після припинення вогню.

  • Канада раніше пообіцяла 2 мільярди доларів військової допомоги Україні, з яких близько 40% піде на термінові закупівлі техніки, озброєння та медичного обладнання. Частина коштів спрямована на придбання американських систем ППО, боєприпасів та обладнання з переліку НАТО. Окремо передбачено закупівлю безпілотників, засобів протидії дронам та систем радіоелектронної боротьби.
  • Крім того, під час візиту до Києва на День Незалежності України Карні оголосив про виділення 31 мільйона доларів гуманітарної допомоги та програм підтримки відбудови.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies