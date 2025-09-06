Прем’єр Канади Карні закликав до «максимального тиску» на Росію після погроз Путіна союзникам

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що союзники повинні зберігати «максимальний тиск» на Росію після погроз Володимира Путіна атакувати іноземні війська у разі їхнього розміщення в Україні, передає CBC.
«Путін є причиною цієї війни, він причина смертей. Він не буде диктувати умови миру», — сказав Карні на пресконференції в Онтаріо.
Глава уряду Канади наголосив, що новий пакет санкцій проти Москви вже готується, а також пообіцяв подальшу військову допомогу ЗСУ. За його словами, підтримка триватиме і після припинення бойових дій.
Як відомо, того дня Путін заявив, що «будь-які іноземні війська, розгорнуті в Україні, особливо під час війни, будуть вважатися законними цілями». Президент РФ також відкинув можливість введення миротворців після досягнення мирної угоди.
У канцелярії Карні уточнили, що Канада готова надати «пряму і масштабовану військову допомогу» Україні у період після припинення вогню.
- Канада раніше пообіцяла 2 мільярди доларів військової допомоги Україні, з яких близько 40% піде на термінові закупівлі техніки, озброєння та медичного обладнання. Частина коштів спрямована на придбання американських систем ППО, боєприпасів та обладнання з переліку НАТО. Окремо передбачено закупівлю безпілотників, засобів протидії дронам та систем радіоелектронної боротьби.
- Крім того, під час візиту до Києва на День Незалежності України Карні оголосив про виділення 31 мільйона доларів гуманітарної допомоги та програм підтримки відбудови.