​Південна Корея пообіцяла підтримати своїх громадян, заарештованих під час міграційного рейду у США

Уряд створив спеціальну групу для реагування на арешт.

​Південна Корея пообіцяла підтримати своїх громадян, заарештованих під час міграційного рейду у США
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї  у суботу наказав докласти максимальних зусиль у відповідь на арешти сотень громадян країни під час міграційного рейду на заводі з виробництва акумуляторів для автомобілів Hyundai Motor у США.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Чо Хьон повідомив, що уряд створив спеціальну групу для реагування на арешт понад 300 корейців у штаті Джорджія. Він додав, що за потреби може поїхати до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями.

Арешт близько 475 працівників на заводі поблизу Саванни, що став частиною жорсткішої політики президента Дональда Трампа щодо іммігрантів, є найбільшою за всю історію операцією міністерства внутрішньої безпеки США на одному об’єкті.

Цей інцидент може загострити напруженість між адміністрацією Трампа та Сеулом – ключовим азійським союзником і великим інвестором у США. Сторони вже мають розбіжності щодо деталей торговельної угоди, яка включає 350 млрд доларів інвестицій Південної Кореї у США.

Компанія LG Energy Solution, яка разом із Hyundai будує завод, повідомила, що закликала своїх співробітників повернутися з відряджень у США та призупинила подорожі до Америки, окрім зустрічей із клієнтами. За її даними, було затримано 47 працівників LG та близько 250 робітників підрядних компаній, залучених до будівництва заводу.

Що відбулося

  • Нещодавно уряд США заявив про проведення "найбільшої операції на одному підприємстві за історію розслідувань, пов'язаних із внутрішньою безпекою". Йдеться про антиміграційний рейд, який було влаштовано на заводі автоконцерну Hyundai у штаті Джорджія.
  • Співробітники служби ICE, яка займається нелегальними мігрантами, затримали майже 500 осіб, яких звинувачують у порушенні правил перебування на території США. Більшість з них є громадянами Південної Кореї.
  • Президент США Дональд Трамп назвав затриманих "незаконними чужинцями" і заявив, що ICE "просто виконували свою роботу". 
