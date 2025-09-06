До 2030 року в регіонах мають встановити ще 5 млн камер з функцією розпізнавання облич.

Кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами. Основний постачальник шкільних підручників у рф – видавництво "Просвещение", що перебуває під контролем фонду "Фин-Партнер", пов’язаного з братами ротенбергами – давніми союзниками путіна", – кажуть у розвідці.

Крім того, державна корпорація "Ростех", яку очолює Сергій Чемезов, курує розробку завдань для науково-технічних гуртків і конкурсів, що охоплюють десятки тисяч школярів по всій країні.

Медіаспоживання значною мірою контролюється структурами Юрія Ковальчука. До його активів входять "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиая" та VK – власник нового месенджера Max, що активно просувається серед молоді.

У 2025 році уряд РФ планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З них 20 млрд – на фінансування руху "Движение первых", що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області, де рівень газифікації житлового фонду не перевищує 30 %.

Паралельно міністерство цифрового розвитку РФ планує масштабне розширення системи відеоспостереження.

До 2030 року в регіонах мають встановити ще 5 млн камер з функцією розпізнавання облич. Загальний бюджет проєкту – 12 млрд рублів.

Станом на сьогодні понад 68 суб’єктів РФ вже інтегрували технологію, а кількість активних камер перевищила 1 млн одиниць.