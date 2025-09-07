Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ЦПД: Путін намагається виправдати зростання дефіциту бюджету РФ

Дефіцит бюджету РФ вже перевищив річний план на понад 1 трлн рублів.

ЦПД: Путін намагається виправдати зростання дефіциту бюджету РФ
Фото: EPA/UPG

На Східному економічному форумі російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія "може дозволити собі" подальше збільшення дефіциту бюджету через нібито низький рівень держборгу, пише Центр протидії дезінформації. 

"Він поямнив витрати інфраструктурними проєктами, соціальною сферою та війною проти України. Насправді ці тези є маніпулятивними. Дефіцит бюджету рф вже перевищив річний план на понад 1 трлн рублів ($12,5 млрд), а доходи падають через низькі ціни на нафту й загальне уповільнення економіки", — ідеться у повідомленні. 

Водночас основна частина витрат спрямовується не на соціальні програми, а на війну. Такі заяви покликані приховати реальні проблеми — швидке виснаження бюджету, ризик подальшого зростання боргів і скорочення фінансування для населення. 

"Кремль намагається подати збільшення "дірки" в казні як контрольований процес, хоча фактично це ознака економічної кризи й залежності країни від воєнних витрат", — додають у ЦПД.
Теми: ,
