ГоловнаСвіт

Ізраїльські військові зруйнували висотний блок у місті Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вежа Суссі використовується ХАМАС – бойовики це твердження заперечують.

Ізраїльські військові зруйнували висотний блок у місті Газа
Газа, 6 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Обстріли ізраїльських військових зруйнували у місті Газа другий висотний блок за кілька днів.

Про це повідомляє BBC.

Міністр оборони Іcраель Кац опублікував відео обвалу будівлі на X з підписом: “Ми продовжуємо”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка розширює операції у Смузі Гази, заявила, що вежа Суссі використовується ХАМАС – бойовики це твердження заперечують.

Наразі невідомо, чи є жертви. Перед суботнім ударом Ізраїль розкидав листівки, в яких “повторювалися заклики до палестинців до гуманітарної зони на півдні”. Речник ЦАХАЛу закликав мешканців “приєднатися до тисяч людей, які вже вирушили” до Аль-Мавасі – району між Хан-Юнісом та узбережжям.

ЦАХАЛ закликає цивільних осіб переселитися туди, заявляючи, що там вони отримують медичну допомогу, воду та їжу. Однак ООН заявила, що наметові табори в Аль-Мавасі переповнені та небезпечні, а південні лікарні перевантажені.

BBC додає, що у вівторок п'ятеро дітей загинули, стоячи в черзі за водою в Аль-Мавасі. Свідки розповіли, що у них влучив ізраїльський безпілотник. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що інцидент розслідують.
