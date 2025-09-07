Ізраїльські військові зруйнували висотний блок у місті Газа

Обстріли ізраїльських військових зруйнували у місті Газа другий висотний блок за кілька днів.

Про це повідомляє BBC.

Міністр оборони Іcраель Кац опублікував відео обвалу будівлі на X з підписом: “Ми продовжуємо”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка розширює операції у Смузі Гази, заявила, що вежа Суссі використовується ХАМАС – бойовики це твердження заперечують.

Наразі невідомо, чи є жертви. Перед суботнім ударом Ізраїль розкидав листівки, в яких “повторювалися заклики до палестинців до гуманітарної зони на півдні”. Речник ЦАХАЛу закликав мешканців “приєднатися до тисяч людей, які вже вирушили” до Аль-Мавасі – району між Хан-Юнісом та узбережжям.

ЦАХАЛ закликає цивільних осіб переселитися туди, заявляючи, що там вони отримують медичну допомогу, воду та їжу. Однак ООН заявила, що наметові табори в Аль-Мавасі переповнені та небезпечні, а південні лікарні перевантажені.

BBC додає, що у вівторок п'ятеро дітей загинули, стоячи в черзі за водою в Аль-Мавасі. Свідки розповіли, що у них влучив ізраїльський безпілотник. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що інцидент розслідують.