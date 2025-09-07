“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Норвегії стартували парламентські вибори

За прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій.

У Норвегії стартували парламентські вибори
Прапор Норвегії

Сьогодні, 7 вересня, громадяни Норвегії почали голосувати на парламентських виборах, які триватимуть два дні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Боротьба точитиметься між лівоцентристським блоком на чолі з чинною Лейбористською партією та правим блоком, який очолюють популістська Партія прогресу та консерватори.

За прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій, проте, лише троє лідерів великих політичних сил претендують на посаду прем’єр-міністра. 

Останні cоцопитування показують незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку, що перебуває в межах статистичної похибки. 

Чинний прем’єр Йонас Гар Стьоре може залишитися на посаді, але для формування більшості йому, ймовірно, доведеться залучити підтримку ширшої коаліції, включно з комуністами та "зеленими".

Правий табір представлений колишньою прем’єркою Ерною Солберг та лідеркою Партії прогресу Сільві Лістгауг. 
