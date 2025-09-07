У Норвегії стартували парламентські вибори

За прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій.

Сьогодні, 7 вересня, громадяни Норвегії почали голосувати на парламентських виборах, які триватимуть два дні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Боротьба точитиметься між лівоцентристським блоком на чолі з чинною Лейбористською партією та правим блоком, який очолюють популістська Партія прогресу та консерватори.

За прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій, проте, лише троє лідерів великих політичних сил претендують на посаду прем’єр-міністра.

Останні cоцопитування показують незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку, що перебуває в межах статистичної похибки.

Чинний прем’єр Йонас Гар Стьоре може залишитися на посаді, але для формування більшості йому, ймовірно, доведеться залучити підтримку ширшої коаліції, включно з комуністами та "зеленими".

Правий табір представлений колишньою прем’єркою Ерною Солберг та лідеркою Партії прогресу Сільві Лістгауг.