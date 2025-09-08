“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Президентка Єврокомісії не планує летіти до Вашингтона на зустріч із Трампом

Фон дер Ляєн минулого тижня провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Президентка Єврокомісії не планує летіти до Вашингтона на зустріч із Трампом
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Європейській Комісії в Брюсселі, 4 березня 2025 рок
Фото: EPA/UPG

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не планує летіти на зустріч із Дональдом Трампом  на початку тижня разом з іншими європейськими лідерами.

Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, пише Liga.net.

Речник підкреслив, що наразі глава Єврокомісії сфокусована на підготовці послання про стан справ у ЄС (State of the Union): "Наразі жодних планів щодо подорожей не передбачається".

За його даними, наразі жоден інший європейський лідер не прибув до Вашингтона. Водночас Гілл зазначив, що спецпредставник з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у Вашинтоні разом із командою європейських експертів. Там вони мають провести зустріч з американськими колегами для обговорення санкцій.

Речник додав, що президентка Єврокомісії минулого тижня провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Єдиною темою спілкування з Венсом були питання, що стосуються України.

"Ми зараз перебуваємо у важливому моменті щодо нашої політики стосовно України. Готується наступний пакет санкцій, тож обговорювалися саме ці питання", – додав він, не розкриваючи деталей.

  • Учора президент США Дональд Трамп заявив, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення війни Росії проти України.
