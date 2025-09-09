​Кримські цілі
Польща закриє кордон з Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025»

Кордон закриють у ніч на 12 вересня. Навчання триватимуть з 12 по 16 вересня. Прем’єр Польщі зазначив, що навчання імітують атаку на Сувальський коридор.

Польща закриє кордон з Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025»
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск заявив, що країна закриє свій кордон з Білоруссю в ніч з четверга, 11 вересня, на п'ятницю, 12 вересня, повідомляє видання Rzeczpospolita.  

За його словами, залізничні переїзди також будуть закриті.

«У п’ятницю в Білорусі, зовсім близько до польського кордону, розпочинаються дуже агресивні, з точки зору військової доктрини, російсько-білоруські маневри», – сказав Дональд Туск, відкриваючи засідання уряду.

За його словами, ці навчання імітують атаку на Сувальський коридор.

Зазначимо, що Сувальський коридор з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

«Ми також маємо справу зі зростаючою кількістю різноманітних провокацій з боку Росії та Білорусі — як всередині країни, так і, наприклад, нещодавнє затримання громадянина Польщі в Білорусі. Вони мають ознаки дуже агресивних провокацій», — додав він.

Зазначимо, що українські прикордонники не виключають провокацій під час російсько-білоруських навчань “Захід-2025”. У відомстві зазначають, що одним із завдань таких дій може бути спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.
﻿
