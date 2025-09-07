​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві

Польський прем'єр підкреслив, що США та Європа повинні разом змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню.

Дональд Туск
Фото: EPA

Російський напад на урядові будівлі в Києві вкотре показує, що продовження зволікання з рішучою реакцією проти Володимира Путіна та спроби його заспокоїти не мають сенсу.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав на соцплатформі X.

Туск підкреслив, що США та Європа повинні разом змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню.

“У нас є всі інструменти”, ‒ зазначив очільник польського уряду.

Зазначимо, Польща підняла в повітря як запобіжний захід бойову авіацію під час масованого обстрілу РФ по Україні, зокрема під час загрози поблизу польського кордону.

  • Атака РФ по Україні 7 вересня: у Києві відомо про 20 постраждалих та 2 загиблих. У столиці пошкоджено будівлю уряду. Більше ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Зафіксоване влучання по багатоповерхівці в Одесі.
