Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві

Польський прем'єр підкреслив, що США та Європа повинні разом змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню.

Російський напад на урядові будівлі в Києві вкотре показує, що продовження зволікання з рішучою реакцією проти Володимира Путіна та спроби його заспокоїти не мають сенсу.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав на соцплатформі X.

“У нас є всі інструменти”, ‒ зазначив очільник польського уряду.

The Russian attack on Kyiv’s government buildings shows again that the continued delaying a strong reaction against Putin and the attempts to appease him makes no sense. The US and Europe must together force Russia to accept an immediate ceasefire. We have all the instruments. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 7, 2025

Зазначимо, Польща підняла в повітря як запобіжний захід бойову авіацію під час масованого обстрілу РФ по Україні, зокрема під час загрози поблизу польського кордону.