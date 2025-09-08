У Львові провели присвячений наземним роботизованим комплексам форум: військові передали виробникам рекомендації

НРК, які використовують на полі бою, мають бути доопрацьовані.

У Львові наприкінці серпня відбувся Форум ударних НРК (наземних роботизованих комплексів). Підрозділи захисників, що використовують НРК, передали виробникам відгуки і рекомендації про те, що варто доопрацювати.

Захід організували на тлі створення роти ударних НРК у 3 складі 3-ї штурмової бригади. Про це повідомили в пострелізі 3 армійського корпусу.

Загалом участь у форумі взяли понад 100 представників бойових підрозділів, інженерів, виробників. Основною темою заходу стало те, що технологія рятує життя лише тоді, коли виробник працює з військовими буквально “в одному бліндажі”.

“Військові не просто критикували, а давали об'єктивний фідбек стосовно термінів, якості технологій, якості виробництва. Зокрема, про те, що абсолютно точно НРК, які сьогодні використовуються на полі бою, мають бути тим чи іншим чином допрацьовані після передової”, – повідомили в 3 корпусі.

Виробники і військові виробили прямий канал взаємодії, завдяки чому шлях комплексу з виробництва до передової стане коротшим.

Під час панельної дискусії представники 3 ОШБр, 5 ОШБр, 93 ОМБр та полку K2 наголосили на:

Інтеграції турелей для боротьби з дронами безпосередньо в корпус НРК.

Спрощенні систем управління вогнем для дистанційного озброєння, яке наразі вимагає високої кваліфікації оператора через заклинювання, розбалансування та складну калібровку.

Мінімальній автономності для рутинних завдань: доставка боєприпасів, евакуація поранених.

Потребі у більшій кількості НРК-камікадзе з важчими бойовими частинами – термобаричними або протитанковими.

Натомість повної AI-автономності ніхто не прагне – фокус на функціональність, легке обслуговування та живучість у складних бойових умовах.

“Панельна дискусія стала холодним душем для більшості виробників, які не зовсім розуміють, для чого вони створюють наземні роботизовані комплекси та в якому напрямку рухаються. Виробник має безпосередньо взаємодіяти з фронтом, його тенденціями, слухати військових та виконувати ті критерії, які диктує фронт, для покращення своїх засобів”, – прокоментував керівник Ударних роти НРК 3 ОШБр Макар.

На форумі також озвучили актуальні потреби фронту від командирів підзроділів НРК.