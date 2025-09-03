Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
"Воюють роботи, керуєш – ти": Третій армійський корпус створив роту ударних наземних роботизованих комплексів

Охочі долучитися до нього можуть взяти участь у відборі. 

"Воюють роботи, керуєш – ти": Третій армійський корпус створив роту ударних наземних роботизованих комплексів
Рота наземних роботизованих комплексів у Третьому армійському корпусі
Фото: nc13nrk.ab3

У Третьому армійському корпусі з’явився окремий підрозділ для ліквідації окупантів наземними роботами. У складі Третьої штурмової бригади створили роту ударних наземних роботизованих комплексів "NC13".

Наземні роботизовані комплекси уже застосовували для евакуації бійців та доставки їм боєкомплектів. Тепер їх вивели на поле бою.

“НРК бригади вже штурмували, мінували й брали ворога в полон. Ми поєднали кращий досвід із технологіями, щоб зберегти своїх. Це нова реальність війни, у якій правила диктуємо ми. Воюють роботи, а керуєш – ТИ”, – прокоментували в корпусі. 

Долучится до роти ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" можна після заповнення форми.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що роботизовані комплекси є пріоритетом, оскільки допомагають зберегти бійців.

"Ми створили першу в Україні школу НРК, а тепер ще й окремий підрозділ – роту ударних наземних роботизованих комплексів «NC13» в складі Третьої штурмової бригади", – сказав він.
