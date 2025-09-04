Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок четверга, 4 вересня: 180 штурмів ворога, "Коаліція охочих" у Парижі

Нічна повітряна атака, 180 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

У Парижі сьогодні, 4 вересня, розпочалося засідання коаліції охочих – об'єднання країн, які хочуть забезпечити для України гарантії безпеки.  

По завершенню засідання відбудеться розмова з Дональдом Трампом.

Хто бере участь та інші подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 180 боїв, понад половину – на Покровському (55) та Лиманському (41) напрямках.

Сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та 3 артилерійські засоби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 840 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 085 410 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення.

Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 72 дитини.

Більше інформації – в новині.

Уночі ППО знешкодила 84 із 112 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання 28 ударних ворожих БпЛА на 17 локаціях.

Докладніше – в новині.

Із 3 вересня суспільний мовник розпочав прийом заявок на участь у Національному відборі на конкурс "Євробачення-2026", який прийматиме Відень.

Сольні виконавці та гурти до 6 осіб можуть подавати свої оригінальні, раніше не оприлюднені пісні тривалістю до 3 хвилин упродовж восьми тижнів - до 27 жовтня.

Музична продюсерка відбору, якою цьогоріч стала переможниця "Євробачення-2016" Джамала, складе лонглист із 15 пісень, які потраплять на етап живих прослуховувань. Після цього буде визначено 9 учасників фіналу у режимі концерту, який відбудеться у лютому. Ще одного фіналіста оберуть українці онлайн серед шести варіантів з лонглиста. Склад суддів, ймовірно, також буде визначено голосуванням у застосунку Дія.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
