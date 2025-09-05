Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 316 людей, у тому числі 47 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули, ще 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадаим Філашкін.

“За 4 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 в Іллінівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 5 вересня.

Покровський район. У Покровську зруйновано будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено авто, у Дробишевому — адмінбудівлю, у Яровій — 5 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Новосергіївці Новодонецької громади зруйновано будинок і 2 господарчі споруди. У Старорайському Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці загинули 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 склади і 2 господарчі споруди. У Костянтинівці 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, лікарню і приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.