Генштаб: половина боєзіткнень від початку доби - на Покровському та Новопавлівському напрямку

На Покровському напрямку відбулось 38 боєзіткнень, на Новопавлівському - ще 22.

Станом на 22:00 5 вересня відбулося 122 бойові зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбивають п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. Бої не вщухають у двох локаціях.

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку — окупанти намагалися просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 — безповоротно. Також українські воїни знищили дев’ять автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Бої тривають у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Новоадріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів. Львове зазнало удару некерованими авіаційними ракетами.

На решті напрямків — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 78-го окремого десантно-штурмового полку, 114-ї окремої бригади територіальної оборони, 116-ї та 153-ї окремих механізованих бригад, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.