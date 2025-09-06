Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Силах безпілотних систем розповіли, що у серпні провели 11 Deep Strike-операцій по нафтопереробці РФ

Удари призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни нфе можуть використати у власних цілях.

Упродовж серпня Сили безпілотних систем провели 11 Deep Strike-операцій по російській нафтопереробці.

Про це написала у телеграмі пресслужба СБС та оприлюднила відеозвіт зі зменшення нафтопереробних спроможностей Росії за підсумками серпневої кампанії 14-го полку.

Там зазначається, що глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії. 

"Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами", – повідомили у СБС. 

За даними СБС, удари по нафтопереробці також призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях.

"Системні удари по найважливіших стратегічних об’єктах країни-агресора триватимуть, доки рф не припинить свою збройну агресію", –  наголосили у Силах безпілотних систем. 
