Командувач СБС розповів про серпневі удари по російській нафтопереробці

СБС завдали за серпень 17 ударів по російським НПЗ та нафтобазам.

Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді розповів про удари по російській нафтопереробці у серпні.

Загалом у серпні було завдано 17 ударів по “хробачим нафто-наливайкам”:

Рязанський НПЗ (02.08), СБС

БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08), СБС

Афіпський НПЗ (07.08), СБС сумісно з ГУР

База ПММ "ЕРТАН" (08.08), СБС

Саратовський НПЗ (10.08), СБС

НПС “УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ

Волгоградський НПЗ (14.08), СБС сумісно з ГУР

АТ "Невинномиський азот" (16.08), СБС сумісно з іншою складовою СОУ

НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС

Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС

НПС “УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ

НПЗ Албашнєфть (22.08) "ГРАФ" СБС сумісно з ГУР

Сизранський НПЗ (24.08), СБС сумісно з ССО

Куйбишевський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ССО

Афіпський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ГУР

Краснодарський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО

Сизранський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО

“Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними. Далі буде…” - написав “Мадяр”.