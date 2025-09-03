Командувач СБС розповів про серпневі удари по російській нафтопереробці

Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді розповів про удари по російській нафтопереробці у серпні.
Загалом у серпні було завдано 17 ударів по “хробачим нафто-наливайкам”:
- Рязанський НПЗ (02.08), СБС
- БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08), СБС
- Афіпський НПЗ (07.08), СБС сумісно з ГУР
- База ПММ "ЕРТАН" (08.08), СБС
- Саратовський НПЗ (10.08), СБС
- НПС “УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
- Волгоградський НПЗ (14.08), СБС сумісно з ГУР
- АТ "Невинномиський азот" (16.08), СБС сумісно з іншою складовою СОУ
- НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС
- Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС
- НПС “УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
- НПЗ Албашнєфть (22.08) "ГРАФ" СБС сумісно з ГУР
- Сизранський НПЗ (24.08), СБС сумісно з ССО
- Куйбишевський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ССО
- Афіпський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ГУР
- Краснодарський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО
- Сизранський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО
“Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними. Далі буде…” - написав “Мадяр”.
- Російський уряд продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і рітейлерів.