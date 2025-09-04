Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону "Ахмат", який катував цивільних українців

Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону "Ахмат" росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно.

Про це інформує генпрокурор Руслан Кравченко.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у листопаді 2022 року разом зі спільниками окупант увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері.

Коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя.

Отримавши кошти, окупанти змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.

"Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності", — наголосив генпрокурор.