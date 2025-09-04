Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону "Ахмат", який катував цивільних українців

Окупант катував жителів Херсонщини та грабував їхнє майно.

Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону "Ахмат", який катував цивільних українців
Фото: скріншот

Прокурори ідентифікували командира взводу спецзагону "Ахмат" росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно. 

Про це інформує генпрокурор Руслан Кравченко.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у листопаді 2022 року разом зі спільниками окупант увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері.

Коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя.

Отримавши кошти, окупанти змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.

"Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності", — наголосив генпрокурор.
