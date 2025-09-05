Укрпошта випустила марку, присвячену спецоперації СБУ "Павутина"

Росіяни після цієї атаки перемістили авіацію на найбільш східний аеродром.

СБУ і Укрпошта провели погашення поштової марки, присвяченої Павутині – спецоперації з ураження російської бойової авіації дронами. Голова СБУ Василь Малюк під час заходу заявив, що після спецоперації павутина росіяни стали використовувати меншу кількість літаків під час ракетних атак.

Також вони перемістили свою авіацію на найсхідніший аеродром. Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook СБУ.

“Тепер, щоб наблизитися до місць пуску, їм потрібно здолати дуже велику відстань. Це прискорює зношення деталей даних літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс”, – прокоментував Василь Малюк.

Фото: СБУ в Facebook Марка Павутина

Під час спецоперації Павутина українські дрони атакували десятки літаків. 41 борт був знищений або уражений.



