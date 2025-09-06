На Львівщині митники зупинили «порожній» бус із сотнями прихованих смартфонів і планшетів

Митники дістали з тайників 279 мобільних телефонів і 41 планшет марок iPad, Samsung, Google, Redmi.

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники виявили два таємних сховки в мікроавтобусі Peugeot Boxer, де перевозили 320 одиниць техніки — планшети та мобільні телефони відомих брендів, повідомила Держмитслужба.

За даними митників, житель Львівщини повертався в Україну смугою «червоний коридор» і задекларував лише особисті речі. Це викликало підозри, і авто скерували на сканування.

Система показала наявність двох спеціально облаштованих сховків. Один із них, із додатковою звукоізоляцією, був розташований за задньою стінкою кабіни. Другий — замаскований під обтічне крило над кабіною, з якого телефони поміщали через невеликий отвір, згодом щільно заварений.

За цим фактом склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль тимчасово вилучили до рішення суду.