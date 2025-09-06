Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині митники зупинили «порожній» бус із сотнями прихованих смартфонів і планшетів

Митники дістали з тайників 279 мобільних телефонів і 41 планшет марок iPad, Samsung, Google, Redmi.

На Львівщині митники зупинили «порожній» бус із сотнями прихованих смартфонів і планшетів
вилучений товар
Фото: Дермитслужба

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники виявили два таємних сховки в мікроавтобусі Peugeot Boxer, де перевозили 320 одиниць техніки — планшети та мобільні телефони відомих брендів, повідомила Держмитслужба.

За даними митників, житель Львівщини повертався в Україну смугою «червоний коридор» і задекларував лише особисті речі. Це викликало підозри, і авто скерували на сканування.

Система показала наявність двох спеціально облаштованих сховків. Один із них, із додатковою звукоізоляцією, був розташований за задньою стінкою кабіни. Другий — замаскований під обтічне крило над кабіною, з якого телефони поміщали через невеликий отвір, згодом щільно заварений.

Після розтину металу митники дістали з тайників 279 мобільних телефонів і 41 планшет марок iPad, Samsung, Google, Redmi.

За цим фактом склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль тимчасово вилучили до рішення суду.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies