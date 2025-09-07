Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
На Сумщині росіяни атакували сільгосппідприємство, постраждали троє працівників

Уночі ворожий безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство у Степанівській громаді.

Фото: прокуратура Сумської області

Уночі ворожий дрон атакував сільськогосподарське підприємство у Степанівській громаді Сумщини. Троє працівників підприємства зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомлення.

За даними слідства, 7 вересня близько 03:30 год окупанти атакували безпілотником сільськогосподарське підприємство в Степанівській громаді Сумського району.

Поранено трьох співробітників, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції.
