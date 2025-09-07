На Сумщині росіяни атакували сільгосппідприємство, постраждали троє працівників

Уночі ворожий безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство у Степанівській громаді.

Уночі ворожий дрон атакував сільськогосподарське підприємство у Степанівській громаді Сумщини. Троє працівників підприємства зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомлення.

За даними слідства, 7 вересня близько 03:30 год окупанти атакували безпілотником сільськогосподарське підприємство в Степанівській громаді Сумського району.

Поранено трьох співробітників, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції.