Росія вночі масовано атакувала об'єкт теплогенерації в Київській області

Вночі 8 вересня Росія провела атаку на українську енергетику. Обстріляла один з об’єктів теплогенерації в Київській області.

Ціль дій ворога очевидна, вважають в міністерстві енергетики, і полягає в створенні ще більших труднощів для цивільних. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару.

“Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі”, – прокоментували в міністерстві.

Міненерго повідомлятиме в разі змін в енергопостачанні.