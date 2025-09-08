У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Росія вночі масовано атакувала об'єкт теплогенерації в Київській області

У разі змін в постачанні енергетики повідомлять додатково. 

Росія вночі масовано атакувала об'єкт теплогенерації в Київській області
Фото: Міненерго в Facebook

Вночі 8 вересня Росія провела атаку на українську енергетику. Обстріляла один з об’єктів теплогенерації в Київській області.

Ціль дій ворога очевидна, вважають в міністерстві енергетики, і полягає в створенні ще більших труднощів для цивільних. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. 

“Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі”, – прокоментували в міністерстві.

Міненерго повідомлятиме в разі змін в енергопостачанні. 

  • Росія почала прицільно атакувати енергетику ще в 2022-му. Тоді в Україні почалися вимушені відключення світла. 
