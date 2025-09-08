Сирський: Росія переважає трикратно, місцями – в чотири-шість разів. Попри це, в серпні Україна звільнила 58 квадратних км

Станом на зараз Росія має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках вона може переважати в чотири-шість разів. Про це повідомив головком Олександр Сирський за результатами аналізу серпня.

Він сказав, що серпень для Росії був із порівняно найменшими територіальними успіхами за останній час. При цьому вона розраховувала досягнути стратегічної переваги і здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, провести масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

“Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км”, – розповів головком.

Сирський пояснив, що окупанти застосовують тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагаються просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

“Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів”, – розповів він.

Україна засобами Deep Strike в серпні уразила 60 цілей на території Росії. Послабила спроможності ворога з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

“Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%”, – додав він.