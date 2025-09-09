Уночі Сили ППО збили 60 російських безпілотників із 84

У ніч на 9 вересня Росія атакувала 84-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 50 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників на 10 локаціях.