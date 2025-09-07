Сили ППО знищили 747 ворожих безпілотників і 4 ракети "Іскандер-К"

У ніч на 7 вересня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні, Сили ППО знищили 747 російських БпЛА та 4 ракети "Іскандер".

Про це повідомляють Повітряні сили.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!