У Харкові внаслідок зіткнення двох мотоциклістів постраждали троє пішоходів

ДТП сталася сьогодні близько 17:50 на автошляху Київ-Харків-Довжанський

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася сьогодні близько 17:50 на автошляху Київ-Харків-Довжанський. Попередньо встановлено, що 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR рухались в одному напрямку та не витримали безпечний боковий інтервал. В результаті чого обидва зіткнулися між собою та впали на перехожих.

Внаслідок аварії травми та переломи отримали пішоходи: двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих госпіталізували.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше сьогодні в Києві в ДТП за участі двох легковиків загинули дві людини, ще три постраждали.