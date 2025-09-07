“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Києві в ДТП за участі двох легковиків загинули дві людини, ще три постраждали

Серед постраждали - 22-річний пішохід, який перебував неподалік. 

​У Києві в ДТП за участі двох легковиків загинули дві людини, ще три постраждали
Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

Про це повідомила Нацполіція.

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир загинули на місці ДТП.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. 

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція
