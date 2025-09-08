“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Костянтинівці під обстрілами евакуювали дев’ятьох людей, серед них — літнє подружжя

Ворог посилює обстріли прифронтового міста Донецької області.

У Костянтинівці під обстрілами евакуювали дев’ятьох людей, серед них — літнє подружжя
Фото: скріншот

Росія посилила атаки на Костянтинівку — місто щодня потерпає від авіаударів, артилерії, ракет та дронів. З кожним днем ситуація стає все небезпечнішою, і дедалі більше людей наважуються покинути свої домівки.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Цього разу поліцейським вдалося евакуювати дев’ятьох мешканців. Серед них — літнє подружжя, будинок якого напередодні зазнав ворожого удару. 84-річний чоловік та його 83-річна дружина вирушили до рідних у більш безпечний регіон.

Ще одна жінка залишилася без житла після прямого влучання дрона у її квартиру: "Прилетів дрон у квартиру, почалася пожежа. Самотужки намагалися загасити. Страшно, дуже страшно. Не вийти вже".

Після евакуації людей передають волонтерам організації "База UA", які допомагають дістатися транзитних центрів, а звідти — виїхати у безпечніші області України.

Поліція закликає мешканців не зволікати з виїздом і у разі потреби звертатися за телефонами: (095) 111-95-16, (095) 258-58-68.
