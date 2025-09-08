Росія посилила атаки на Костянтинівку — місто щодня потерпає від авіаударів, артилерії, ракет та дронів. З кожним днем ситуація стає все небезпечнішою, і дедалі більше людей наважуються покинути свої домівки.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Цього разу поліцейським вдалося евакуювати дев’ятьох мешканців. Серед них — літнє подружжя, будинок якого напередодні зазнав ворожого удару. 84-річний чоловік та його 83-річна дружина вирушили до рідних у більш безпечний регіон.

Ще одна жінка залишилася без житла після прямого влучання дрона у її квартиру: "Прилетів дрон у квартиру, почалася пожежа. Самотужки намагалися загасити. Страшно, дуже страшно. Не вийти вже".

Після евакуації людей передають волонтерам організації "База UA", які допомагають дістатися транзитних центрів, а звідти — виїхати у безпечніші області України.

Поліція закликає мешканців не зволікати з виїздом і у разі потреби звертатися за телефонами: (095) 111-95-16, (095) 258-58-68.