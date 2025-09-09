Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, понад 20 людей загинули

Ще близько двох десятків людей поранені.

Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого більше ніж 20 людей загинули.

Про це президент України написав у “Телеграмі”.

“Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

“Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть”, – закликав президент України.

Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено – такі наслідки жахливого удару по Яровій станом на 12:30.

“Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії – це чистий тероризм”, – написав посадовець.

Він зазначив, що зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагають постраждалим і встановлюють точні наслідки цього злочину.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що начальниця відділення, що зазнало удару, отримала поранення.

"Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає – вона вже в лікарні", – сказав він.

Смілянський додав, що пошта і військово-цивільна адміністрація домовилися змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

Він припустив, що хтось здав координати, оскільки авто пошти спеціально розмістили під деревами, аби його було важче виявити.