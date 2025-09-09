Дитинство під тривогами: як зібрати «аптечку спокою»

Але в Україні сьогодні є ще одна обставина, яка підсилює тривожність у дітей — постійне «очікування» повітряної тривоги. Сигнали сирен стають фоном дитинства, вони часом голосніші, за сміх дітей і це справді випробування для нервової системи, яка формується.

У кожної дитини та що там лукавити: в дорослого теж, - бувають моменти, коли хвилювання накриває з головою. Перед виступом у школі, у дорозі, в новій компанії чи навіть без очевидної причини. У такі миті дитина може стати надто чутливою, роздратованою або ж, навпаки, замкненою у собі.

Фото: ДСНС

Під час стресу у дитини активується так звана «система тривоги» — у кров виділяється надмірний рівень кортизолу та адреналіну. Серце б’ється швидше, дихання стає поверхневим, м’язи напружуються. Якщо це відбувається надто часто і дитина не має способів заспокоїтися, можуть з’явитися:

проблеми зі сном,

головний біль,

біль у животі,

спалахи агресії або часті сльози.

Тому так важливо дати дитині «ключики», які допоможуть швидко повернути відчуття контролю. Один із них — «тривожна косметичка». Це невеличкий набір простих речей і вправ, які працюють як особиста аптечка для серця й думок.

Вправа «Спостерігай. Слухай. Спрямовуй»

Ця вправа — гра, яка вчить дитину перемикати увагу з тривожних думок на зовнішній світ. Наче маленький «якір», що повертає у безпечну реальність.

Як виконати:

Спостерігай (очима). Попросіть дитину знайти п’ять червоних предметів довкола. Інший варіант — три круглі речі чи два предмети, які рухаються. Слухай (вухами). «Що ти чуєш? Дзвін? Голоси? Шелест?» Навіть тихі, віддалені звуки допомагають відчути, що життя триває навколо. Спрямовуй (тілом і відчуттями). Стиснути еспандер чи шматочок пластиліну. Це знімає м’язову напругу і допомагає диханню стати рівнішим.

Що покласти у «тривожну косметичку»?

Слайм або еспандер. Дитина стискає чи ліпить, рахуючи рухи. Це допомагає «скинути» зайву енергію.

Наперсток-іграшка. Проведіть пальцем по долоні у ритмі: «вдих – пауза – видих». Таке дихання знижує частоту серцевих скорочень.

Жувальна гумка чи льодяник. Новий смак повертає відчуття «тут і тепер», відволікає від тривожних думок.

Невелика іграшка-антистрес. Щось знайоме й приємне на дотик, що асоціюється зі стабільністю.

Улюблений запах. Маленький флакон з ефірною олією або носова хустинка з ароматом дому допомагають створити відчуття безпеки.

Грілка чи охолоджуюча подушечка. Тепло чи прохолода знижують рівень фізичного напруження.

Не забувайте про легкий масаж. Погладжування плечей чи долонь запускає вироблення «гормонів спокою» — окситоцину та ендорфінів.

Найважливіше правило

«Тривожна косметичка» має бути особистою. Нехай дитина сама обере, що їй ближче: улюблений брелок, аромат чи іграшку. Це не лише підвищить ефективність, а й подарує відчуття контролю.

І тоді навіть у моменти тривоги дитина знатиме: поруч завжди є маленькі помічники, які допоможуть знайти шлях до спокою.