Спонтанність, яка підтримує психіку: 5 теплих історій з прикордонної до Білорусі громади

«Психологічне напруження у нас відчувають усі. Через близькість до кордону ми весь час стежимо за тим, що відбувається у Білорусі, – каже Микульський. – У нас багато зараз воюють, відповідно, є втрати, поранення і зниклі безвісти. З перших днів вторгнення наші психологи почали роботу в освітніх закладах, лікарнях, інклюзивному центрі. Від ментального здоров'я зараз залежить все: і загальний психологічний стан в суспільстві, і навіть економічний розвиток».

Тепер же Дубровицька громада, яка розташована за менш ніж 30 км від Білорусі, намагається подбати про психічне здоров’я як своїх місцевих мешканців, так і внутрішньо переміщених українців, які переїхали сюди з окупованих територій та тих, де тривають активні бойові дії.

Свій до свого

Вчителька Людмила Гладиш приїхала до Дубровиці з Костянтинівки разом із сім’єю. Продовжує працювати у костянтинівській школі дистанційно, спілкується з колегами та учнями, які вмикаються з різних куточків України та світу.

Фото: Микола Дзюба Людмила Гладиш

Каже, від початку її сім’ю дуже підтримали у місцевому відділі освіти.

«Коли ми почули, що серед тих, хто до нас приїхав, є освітяни, працівники культури, почали шукати їхні контакти, – розповідає начальниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради Ніна Стасюк. – Це ми більше зараз говоримо і знаємо про ментальне здоров'я. Раніше все відбувалося на рівні відчуттів – треба якось допомогти. Ніхто не хотів би опинитися у ситуації, коли потрібно їхати з дому, залишивши все. Тому ми організували пункти збору допомоги. Було місце, де не просто можна було отримати якусь річ, а й поговорити».

Ми збирали освітян, де розповідали про наш край, знайомилися – хотілося, аби людям було у нас затишно

Згодом зрозуміли, що добре було б створити об’єднання для підтримки, де можна було б не лише спілкуватися, а й вирішувати звичайні проблеми: «Задоволення базових потреб робить людей стійкішими емоційно та психологічно», — переконана Стасюк.

У 2023 році запрацювала Рада ВПО, як дорадчий орган при міськраді. Людмила Гладиш її членкиня. Раду підтримують благодійні організації:

Коли опиняєшся в незнайомих обставинах, не знаєш, куди піти, до кого звернутись, таке об\'єднання – коло порятунку.

Розповідає, що через раду швидше вирішувати питання побуту і працевлаштування: «Ми також можемо ділитися порадами, допомогти речами. Місцеві завжди вітаються, ні разу не відчула розділення між місцевими та ВПО».

Біда до біди – і легше переживати

«Ми починаємо день з новин, переживаємо, – розповідає Ірина, яка приїхала з Курахового. – Зараз у мене непростий емоційний стан: у нашому місті майже всі виїхали, я щоранку плачу. Дізналася, що багато військових з громади служать там, у моїх рідних місцях. Трохи відволіктися допомагає ліс – спокійніше там почуваюсь. Хоча постійно думаю, що буде завтра – я втратила житло. Нині нам дають помешкання, але у цих людей підростають діти, я все розумію. І страх перед майбутнім не покидає».

«Ми приїхали сюди ні з чим. Навіть спочатку кастрюлю позичала, варила, переливала у трилітрову банку і віддавала, – додає Світлана, яка переїхала сюди з Сєвєродонецька. – Нам допомагали з продуктами, елементарним побутом. Ми думали, що приїхали на трохи, перечекаємо. Вже третій рік тут. Непросто. Лише зараз почали розкриватися, ділитися тим, що болить».

Фото: Микола Дзюба Пані Ірина -- крайня зліва, а пані Світлана -- крайня справа

Розкриватися жінки почали в мовно-літературному об'єднанні «Журавлина». Тут проводять дискусійні клуби, тематичні зустрічі для пенсіонерів із числа ВПО у центрі надання соцдопомоги. Одне з головних завдань об'єднання: включити ВПО у життя громади та дати їм психологічну підтримку.

Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Дубровицької міської ради Тамара Федорчук опікується жінками ВПО старшого віку. Розповідає, що з початком повномасштабної війни тут спонтанно організували пункт збору речей та почали працювати з людьми: «Ми зносили сюди все, що могли: одяг, продукти, ліки. Формували пакунки, підтримували словом, розпитували, та цього було недостатньо – ми бачили, що люди не справляються з усім, що сталося. Тому наші дівчата почали шукати різні курси, аби навчитися допомагати іншим, та й самим мати змогу бути в ресурсі».

Фото: Микола Дзюба Тамара Федорчук

Тут жінки старшого віку, які змушені були покинути все і приїхати до громади, стають подругами, часто зустрічаються, аби поспілкуватися. Влаштовують дні народження, чаювання, недавно домовилися, що навчать місцевих своїм умінням, передадуть досвід. Світлана розповідає:

Завдяки цим зустрічам стає трошечки легше на душі. Знаєте, біда до біди – найкраща підтримка і розрада. Бо ми розуміємо одна одну.

Удар тримають психологи

У час, коли школи працювали дистанційно, психологи освітніх закладів об’єдналися та організували у центрі Дубровицької громади психологічний осередок. Сюди могли приходити усі охочі будь-якого віку. Тут працювали через арт-терапію та розмови, давали поради, як упоратися зі стресом.

«Це була наша волонтерська ініціатива і внутрішня потреба як спеціалістів, – пригадує психологиня Сварицевицького ліцею та одна з учасниць спільного психологічного осередку Наталія Крупко. – Коли почали приходити люди, розповідати про тривожність дитини чи інші психоемоційні стани, ми розуміли, що така ж напруга є і в дорослих, тож працювали з ними теж. Діти дуже лякалися звуків повітряної тривоги, боялися спускатися в укриття, мали інші психоемоційні розлади».

Фото: Микола Дзюба Заняття з дітьми

Аби допомагати знімати напруження та тривожність, психологи навчали дорослих та дітей працювати з дихальними техніками, методами заземлення, малювали і працювали з тим, що є під рукою – возили глину буквально відрами.

«Ми виминали глину, аби знизити рівень напруги через тіло, – пояснює психологиня. – Малювали дерево сили, аби зрозуміти, де шукати собі відновлювальний ресурс тощо. Після таких занять діти виходили спокійнішими, часом могли говорити про те, що відчувають».

Як зробити своє дерево сили: обводите силует своєї долоні, кожен силует пальця – це гілка. На кожній пишете, що особисто вам допомагає заспокоїтися, почуватися радісно і безпечно. З кожного «пальця» ростуть дрібніші гілки – там ви прописуєте інструменти, якими треба себе оточити для потрібного результату.

Згодом психологи повернулися до шкіл та почали впроваджувати напрацьоване за цей період.

«Почувати себе не ок – нормально, тому ми хотіли донести цю інформацію дітям та батькам, педагогам, – розповідає практична психологиня Орв’яницького ліцею Наталія Буткевич. – Ми почали говорити, що варто не боятися звертатися по допомогу, якщо зле емоційно. Якщо це не психолог, хай це буде друг, якому довіряєш, хай буде заняття, яке надихає».

Фото: Микола Дзюба Наталія Буткевич по центру

З дітьми, які мають розлади через стрес, також працюють в інклюзивно-ресурсному центрі громади.

Його директорка Тетяна Твердюк каже, що з вторгненням у них розширились категорії дітей, з якими займаються. Нині це і діти ВПО, і учні зі стресовими та тривожними розладами, діти полеглих героїв: «До нас звертаються, коли дитина не слухається, або замикається, або стає неуважною, не хоче вчитися. Ми тоді працюємо не лише з дитиною, але й з батьками, адже важливою є сфера, в якій дитина виховується і зростає».

Фото: Микола Дзюба Тетяна Твердюк

Фото: Микола Дзюба Заняття з дитиною

Бороти стрес у тренажерці

Рідні полеглих воїнів – мати Івана Клюйка Марія Пешко та дружина Петра Германа Алла – облаштували за власний кошт у Дубровиці тренажерний зал.

Фото: Микола Дзюба Тренажерний зал, облаштований коштами родин полеглих воїнів

Марія каже, що так здійснює мрію сина: він хотів займатися спортом, купував додому інвентар. Після його загибелі мама передала всі ці речі в користування.

Фото: Микола Дзюба Марія Пешко, мама загиблого воїна

Розповідає, що така волонтерська робота допомогла їй справитися з горем та витягла із відчаю: «Жити з таким болем непросто, треба щось робити, займати свої думки, руки, час. Не вихід – сидіти в телефоні чи плакати, мені ніхто не верне того, що я втратила, а допомогти іншим – це добре. У такий складний час, коли багато проблем і стресів, люди мало спілкуються між собою, а коли приходять в зал, говорять, можуть негатив випустити на тренажерах».

Тренажерку можуть відвідувати усі охочі за абонементами. Кошти з них передають на ЗСУ. Для військових відвідини безкоштовні. Директор спорткомплексу Андрій Гриневич розповідає, що розвіятися через спорт можна не лише у тренажерці, а й в універсальному ігровому та залі боксу: «Зал працює щодня, сюди можуть приходити, зокрема, бійці після поранення, або люди з інвалідністю. Вони можуть займатися, проходити реабілітацію. При фізичних навантаженнях покращується розумовий, фізичний та психологічний стан».

Фото: Микола Дзюба Андрій Гриневич, директор спортивно-оздоровчого комплексу міста Дубровиця

Не боятись лікарів, якщо потрібна допомога психічному здоров‘ю

Місцева жителька Валентина прийшла до сімейної лікарки Олени Мисько зі скаргами на повну соціальну ізоляцію та безсоння внаслідок сильного стресу – раптово помер її чоловік. Валентина не хотіла нікого бачити і виходити з дому.

«На першому візиті я порекомендувала звернутися на пункт скринінгу та пройти повне анкетування на рівень депресії. Після нього ми провели опитування щодо скарг, і я порекомендувала техніки самозаспокоєння, а також зайняти руки – пекти випічку, плести шкарпетки, тощо. Будь-що. Після цього побачила, що їй стало набагато краще», – розповідає лікарка. Каже, порадила пацієнтці більше спілкуватися, виходити в люди, займатися чимось удома, відволікатись – в'язати, вишивати, пекти смаколики, ходити до сусідів на чай.

Фото: Микола Дзюба Олена Мисько

Після п'ятого візиту повторне анкетування показало, що депресія відступила. Пацієнтка задоволена. Мисько каже, що завдяки скринінгу медикам вдається витягнути з пригніченого стану багатьох пацієнтів.

У громаді працює 31 пункт скринінгу, де можна обстежитись на найбільш поширені захворювання, та на рівень стресу, каже медична директорка КНП "Дубровицький центр ПМСД" Мирослава Корень.

Після скринінгу, коли є насторожуючі симптоми, відхилення від норми, на пункті з людиною проговорюють шляхи вирішення проблеми. У випадку підвищеного стресу це можуть бути техніки самодопомоги, дихальні вправи, фізкультура тощо.

На повторному прийомі, якщо ефекту від загальних рекомендацій мало, сімейний лікар може призначити легкі таблетовані препарати, або скерувати до вузьких спеціалістів.

Фото: Микола Дзюба Мирослава Корень

У Дубровицькій міській лікарні працює клінічна психологиня Марія Прокопчук, до якої направляють таких пацієнтів:

«Часто звертаються військові, паліативні хворі, вагітні, діти. Я проводжу повністю діагностику – пам'ять, увага, мислення, когнітивні функції тощо». Каже, коли військові вперше з нею зустрічаються, одразу говорять, що допомога їм не потрібна: «А потім виявляється, що було п'ять контузій, тривожності, є агресія до інших. І ми починаємо працювати».

Фото: Микола Дзюба Марія прокопчук (зліва)

Марія також ходить у відділення паліативних пацієнтів, де працює не з ними та їхніми рідними. Такі пацієнти уже не зможуть одужати. Мета – допомогти їм найбільш гідно і безболісно прожити стільки, скільки можна. «Найскладніше у таких випадках людям, у яких більше нікого немає – тоді допомагають наші дівчата у відділенні: розчісують, миють, переодягають, турбуються, як уміють», — розповідає вона.

У лікарні з пацієнтами також працює психіатр Сергій Лущик. Допомагає справитися з депресивними та іншими розладами. Зокрема, за допомогою медикаментозної терапії. Каже, в нинішніх умовах до психіатра люди йдуть з меншими побоюваннями, ніж раніше: «Якщо порівняти рівень стигматизації 5-10 років тому і зараз, помітний прогрес. Працюємо конфіденційно».

Фото: Микола Дзюба Сергій Лущик

Для майбутніх мам за волонтерської ініціативи акушерки-гінекологині Катерини Моревої у медзакладі також створили онлайн-школу матері та дитини, де лікарка розповідає про пологи, відповідає на найпоширеніші запитання вагітних та молодих мам, розвінчує страхи:

«Важливо, аби вагітна знала, що з нею відбувається та мала стабільний психоемоційний стан. Це має безпосередній вплив на перебіг пологів. Часто жінкам важко розібратися у засиллі інформації, достовірної інформації багато хто не має. Ми також готуємо батьків до того, що зміниться з появою малечі у домі, як доглядати за цією новою людиною, вчимо навичок грудного вигодовування тощо. Все це допомагає підготуватися до змін та попередити прояви післяпологової депресії».

Фото: Микола Дзюба Заняття з вагітними

Текст підготували завдяки щирій підтримці американського народу, наданій Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) шляхом фінансування проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні».

Зміст тексту є відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів Америки.