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Кожен четвертий водій не поступається дорогою медикам, – стартувала кампанія "Поступайся дорогою швидкій"

Час у дорозі критично важливий для життя деяких пацієнтів. 

Кожен четвертий водій не поступається дорогою медикам, – стартувала кампанія "Поступайся дорогою швидкій"
Швідкі (Ілюстративне фото)
Фото: надано партнерами

Кожен четвертий водій нехтує правилами пропуску машин швидкої допомоги, свідчать дані МВС.

У 2022 році близько 20% водіїв були зафіксовані за порушенням правил надання пріоритету транспортним засобам з увімкненими спецсигналами. Тому медична мережа “Добробут” за підтримки МОЗ та МВС України розпочали інфокампанію “Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій!”.

Її мета – підвищити відповідальність та обізнаність водіїв про те, наскільки важливо поступатися дорогою машинам швидкої. 

Відповідно до нормативу, затвердженого урядом в грудні 2020 року, прибуття бригад швидкої в містах України має складати 10-20 хв залежно від категорії виклику – критичний чи екстрений.

Перевищення цього терміну через ускладнений дорожній рух, наприклад, допускається, але не більше ніж у 25% критичних викликів та у 15% – екстрених.

Проте часто бригадам складно дотримуватися цих норм, тому що на завантажених перехрестях або в заторах водії не поступаються дорогою швидкій, навіть коли вона рухається з сиреною. 

Кожна хвилина, яку невідкладна допомога витрачає на дорогу, може бути критичною для пацієнта, якого вона везе до лікарні, або до якого поспішає на виклик.

Втрата навіть однієї хвилини може значно знизити шанси людини на виживання, особливо в критичних випадках. 

“Наприклад, при підозрі на інсульт існує так зване «вікно терапевтичних можливостей», коли лікарі можуть відновити кровотік в ураженій судині. І цей час відраховується з моменту виникнення симптомів, а не з моменту прибуття «швидкої». Це означає, що здебільшого, якщо ви бачите «швидку» з увімкненими спецсигналами на дорозі, вона везе «важкого» пацієнта, для якого кожна хвилина може стати вирішальною”, – каже керівниця напряму невідкладної допомоги медичної мережі “Добробут” Ольга Адаменко.

Початком соцкампанії є відео з гаслом: “Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій”.

Бо хвилини, проведені швидкою в заторах, можуть як зупинити, так і продовжити життя.

Ініціативу підтримали мережі кінотеатрів Multiplex та Оскар: вони демонструватимуть відеоролик на початку кіносеансів.

LB.ua став медіапартнером кампанії, як і Суспільне, Бабель та Gazeta.ua.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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