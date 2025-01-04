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Головний хірург США закликав маркувати алкоголь попередженням про ризик раку

Остаточне рішення має ухвалювати Конгрес США.

Головний хірург США закликав маркувати алкоголь попередженням про ризик раку
Фото: Alexander Kovacs/unsplash

Головний хірург Сполучених Штатів Вівек Мурті заявив про намір ініціювати зміни до маркування алкогольних напоїв: він пропонує наносити на етикетки інформацію про те, що вживання провокує рак.

Як пише Reuters, лікар спирається на дослідження, відповідно до якого спиртне справді здатне підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема семи типів раку, серед яких молочної залози, товстої кишки та печінки. 

За словами Мурті, алкоголь посідає третє місце у списку причин раку, яким можна запобігти, після куріння та надмірної маси тіла. Але чимало американців навіть не здогадуються про це через відсутність інформації на пакуванні напоїв.

Попри те, що рекомендації головного хірурга ще не зобов'язують виробників до жодних кроків, акції великих алкогольних компаній після його заяви впали в середньому на 3%. 

Для того, щоб нове маркування стало обов'язковим, його має підтримати адміністрація США та Конгрес. Цікаво, що майбутній президент Дональд Трамп дотримується тверезового способу життя через трагедію свого брата, який помер від алкоголізму. Його кандидат на посаду очільника департаменту охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший також уникає спиртного і зізнавався, що відвідував зустрічі клубу анонімних алкоголіків, щоб позбутися залежності.  

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