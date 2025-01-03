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Суддя оприлюднив дату винесення вироку Дональду Трампу у справі про підкуп порноакторки Стормі Деніелс

Ймовірно, Трампа все ж таки не відправлять до в'язниці.

Суддя оприлюднив дату винесення вироку Дональду Трампу у справі про підкуп порноакторки Стормі Деніелс
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

10 січня Дональду Трампу має бути винесено вирок у кримінальній справі, у якій він був засуджений за звинуваченнями в приховуванні грошей, виплачених порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання Трампа про закриття справи через його перемогу на президентських виборах, і зазначив, що Трамп може з'явитися на винесення вироку, яке відбудеться лише за 10 днів до його інавгурації, особисто або віртуально.

Адвокати Трампа стверджували, що розгляд справи під час його президентства перешкоджатиме його здатності керувати.

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Водночас суддя Мерчан відкинув цей аргумент, написавши, що скасування вердикту присяжних “незмірним чином підірве верховенство права”.

Суддя зауважив, що вирок про “безумовне звільнення”, тобто без тримання під вартою, грошового штрафу чи випробувального терміну, буде “найжиттєвішим рішенням”.

  • В кінці травня 2024 року журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа по справі зірки фільмів для дорослих. Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей. Трамп визнаний винним по всіх 34 пунктах
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