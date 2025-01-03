У Тирасполі сподіваються на відновлення поставок газу з Росії.

Придністровський регіон Молдови відмовився від допомоги Кишинева у закупівлі газу (ілюстративне фото)

Влада Придністровського регіону Молдови відмовилась від допомоги Кишинева у закупівлі газу.

Про це повідомляє IPN.

“Тираспольтрансгаз” відмовився від допомоги, запропонованої “Молдовагазом” і “Energocom”, - йдеться у повідомленні.

Влада Придністровського регіону стверджує, що пропозиція Кишинева передбачає закупівлю газу за "вищими та нестабільними" цінами.

Тирасполь очікує, що російський "Газпром" відновить постачання газу за контрактом, який закінчується в 2026 році.