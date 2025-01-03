Придністровський регіон Молдови відмовився від допомоги Кишинева у закупівлі газу

Влада Придністровського регіону Молдови відмовилась від допомоги Кишинева у закупівлі газу.
Про це повідомляє IPN.
“Тираспольтрансгаз” відмовився від допомоги, запропонованої “Молдовагазом” і “Energocom”, - йдеться у повідомленні.
Влада Придністровського регіону стверджує, що пропозиція Кишинева передбачає закупівлю газу за "вищими та нестабільними" цінами.
Тирасполь очікує, що російський "Газпром" відновить постачання газу за контрактом, який закінчується в 2026 році.
- Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.
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Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня «Газпром» заявив, що припиняє постачання газу.
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Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
- Тим часом Болгарія заявила, що готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила про зупинку постачання газу в країну з 1 січня.