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Євро стає базовою валютою для обмінного курсу Молдови

Такий крок принесе більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован.

Євро стає базовою валютою для обмінного курсу Молдови
Євро стає базовою валютою для обмінного курсу Молдови
Фото: DW

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що від сьогодні євро стає базовою валютою для обмінного курсу Молдови. 

“Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС”, - наголосила Санду.

Вона зазначила, що такий крок принесе більше стабільності та передбачуваності для всіх громадян Молдови.

  • Чотири молдовських банки припинили співпрацю з російською системою грошових переказів “Золота корона”. Вона залишилася єдиним варіантом переказу грошей між Молдовою та Росією.
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