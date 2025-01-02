Такий крок принесе більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован.

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що від сьогодні євро стає базовою валютою для обмінного курсу Молдови.

“Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС”, - наголосила Санду.

Вона зазначила, що такий крок принесе більше стабільності та передбачуваності для всіх громадян Молдови.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 2, 2025