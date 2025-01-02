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Єврокомісія констатувала відсутність проблем із постачанням газу у 2025 році

Постачання газу у держави ЄС забезпечили за рахунок альтернативних маршрутів через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

Єврокомісія констатувала відсутність проблем із постачанням газу у 2025 році
газопровід
Фото: NewsMaker

Єврокомісія заявила, що після зупинки транзиту газу з РФ через Україну немає проблем із постачанням блакитного палива до Європи у 2025 році.

Це питання обговорили 2 січня на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань, повідомляє «Європейська правда».

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Постачання газу у держави ЄС забезпечили за рахунок альтернативних маршрутів через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

«31 грудня 2024 року закінчився термін дії угоди про транзит російського газу через Україну. На позачерговому засіданні Координаційної групи з питань газу, Європейська комісія та держави-члени з Центральної та Східної Європи підбили підсумки ситуації… Завдяки ефективній підготовчій роботі та координації, в регіоні та за його межами не існує жодних побоювань щодо безпеки постачання... Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження», – наголосили у ЄК.

Також Єврокомісія зазначила, що енергетичну безпеку ЄС посилили «новими значними потужностями з імпорту скрапленого газу з 2022 року».

Так, показник зберігання газу у сховищах ЄС перебуває на рівні 72%, що є дещо вищим, ніж середній показник для цієї пори року – 69%. 

  • Головними європейськими покупцями російського газу, який йшов транзитом через Україну, були Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща та Молдова. Починаючи із 2022 року поляки та румуни відмовилися від закупівель російського пального. Значно зменшилися поставки і до Угорщини та Молдови. 
  • Найбільшим покупцем газу з Росії залишалася Словаччина. Тож коли українська сторона відмовилася продовжувати дію угоди з РФ щодо транзиту, глава словацького уряду Роберт Фіцо вдався до погроз заблокувати постачання електроенергії в Україну, що потерпає від російських атак на свою енергоінфраструктуру.
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