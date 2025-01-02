Єврокомісія констатувала відсутність проблем із постачанням газу у 2025 році

Постачання газу у держави ЄС забезпечили за рахунок альтернативних маршрутів через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

Єврокомісія заявила, що після зупинки транзиту газу з РФ через Україну немає проблем із постачанням блакитного палива до Європи у 2025 році.

Це питання обговорили 2 січня на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань, повідомляє «Європейська правда».

Постачання газу у держави ЄС забезпечили за рахунок альтернативних маршрутів через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

«31 грудня 2024 року закінчився термін дії угоди про транзит російського газу через Україну. На позачерговому засіданні Координаційної групи з питань газу, Європейська комісія та держави-члени з Центральної та Східної Європи підбили підсумки ситуації… Завдяки ефективній підготовчій роботі та координації, в регіоні та за його межами не існує жодних побоювань щодо безпеки постачання... Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження», – наголосили у ЄК.

Також Єврокомісія зазначила, що енергетичну безпеку ЄС посилили «новими значними потужностями з імпорту скрапленого газу з 2022 року».

Так, показник зберігання газу у сховищах ЄС перебуває на рівні 72%, що є дещо вищим, ніж середній показник для цієї пори року – 69%.