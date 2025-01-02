У столиці Польщі тисячі фермерів протестуватимуть проти рішень Єврокомісії, зокрема, щодо агроімпорту з України

Кілька тисяч польських фермерів мають взяти участь в акції протесту у Варшаві 3 січня. Аграрії протестуватимуть проти сільськогосподарської, кліматичної і торговельної політики Європейської комісії, передає телеканал TVP 3.
До фермерів долучаться сільськогосподарські організації та асоціації. Вони вважають, що політика Єврокомісії становить загрозу функціонуванню сімейних ферм, лісового, мисливського та промислового господарства у Польщі.
Акція протесту пройде під гаслом «5xSTOP!», яке стосується протидії угоді МЕРКОСУР, зеленій угоді, імпорту сільськогосподарської продукції з України, знищенню польських лісів та полювання, а також вимирання польської економіки.
Протест почнеться перед представництвом Європейської Комісії у Варшаві. Акцію запланували з огляду на присутність у Польщі високопосадовців Єврокомісії, зокрема, президентки Урсули фон дер Ляєн.
- Як відомо, ЄС зняв обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після повномасштабного військового вторгнення Росії. Однак низка держав-сусідів виступили згодом проти такого кроку, оскільки представники аграрного сектору поскаржилися на неспроможність конкурувати з українськими товарами.
- Фермери з польщі, Угорщини та інших держав взялися перекривати кордон і блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску. Після низки перемовин на рівні урядів і Єврокомісії ситуацію частково владнали, домовившись, зокрема, щодо запровадження ліцензування коермих категорій агропродукції, як-от зерно, цукор, яйця тощо.
- Декілька місяців тому Румунія розширила перелік імпортованих товарів з України, на які потрібна ліцензія. Румунський уряд ухвалив таке рішення після скарг фермерів.