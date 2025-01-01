Під час головування в Раді ЄС Польща зосередиться на семи напрямках безпеки

Під час другого в історії шестимісячного головування в Раді Євросоюзу Польща зосередиться на семи напрямках безпеки. Її пріоритетами будуть військова, енергетична, економічна, продовольча, інформаційна та цивільна безпека і охорона здоров'я.

Про це пише RMF24.

Військова безпека. Польське головування в ЄС матиме на меті посилення обороноздатності країн Співтовариства, зокрема шляхом збільшення військових витрат і зміцнення оборонної промисловості. Як пише видання, Польща буде прагнути до поглибленої дискусії щодо фінансування оборони в ЄС. Важливим питанням також буде підтримка ключових елементів інфраструктури оборони, таких як Східний щит або Балтійська лінія оборони. Пріоритетом польського головування буде також посилення співпраці з партнерами з НАТО та поза ЄС, насамперед із США та Великою Британією.

Ще один напрямок роботи – це захист людей і кордонів, у тому числі зовнішніх кордонів ЄС. Обговорюватимуться питання обмеження нелегальної міграції, посилення ефективності повернення мігрантів до країн походження та забезпечення належного функціонування Шенгенської зони.

"Ми працюватимемо над зміцненням потенціалу ЄС та держав-членів у сфері цивільного захисту, стійкості до катастроф, рятувальної та гуманітарної допомоги. Ми торкатимемося питань боротьби з міжнародними мережами організованої злочинності, тероризму та радикалізації, зокрема в контексті загроз внутрішній безпеці, пов’язаних з російською агресією проти України", – йдеться на сайті, присвяченому польському головуванню.

Під час свого головування в ЄС Польща також зосередиться на інформаційній безпеці. Вона прагнутиме зміцнити координацію в боротьбі з дезінформацією, маніпулюванням інформацією та покращити здатність ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі. Основну увагу зосереджуватимуть на вирішенні кризових ситуацій, пов’язаних із втручанням третіх країн в ІТ-системи ЄС. Метою також буде розробка сучасних безпечних цифрових послуг і боротьба з кліматичною дезінформацією.

Наступний пріоритет – економічна безпека. Йдеться про поглиблення єдиного ринку і усунення бар’єрів для транскордонної діяльності, особливо у сфері послуг, а також покращення доступу до приватного капіталу для підприємств, які хочуть розвиватися та інвестувати.

Польське головування сприятиме зменшенню бюрократії, зокрема, роблячи найважливіші європейські програми більш гнучкими, відходячи від штрафів і приписів і зосереджуючись на створенні системи стимулів. Крім того, обговорюватиметься майбутній вигляд політики згуртованості.

У сфері енергетичної безпеки польське головування сприятиме діяльності, спрямованій на повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. На ньому обговорюватимуться шляхи зниження цін на енергоносії в ЄС і перегляду рамок енергетичної безпеки ЄС для підвищення безпеки енергетичної інфраструктури в ЄС і його сусідів і забезпечення рівних умов для розвитку кожного чистого джерела енергії.

Наступний пункт – продовольча безпека. Польське головування прагнутиме сформувати сильну Спільну сільськогосподарську політику, яка підтримує фермерів і розвиток сільських територій. Вона також працюватиме над викликами, які постає перед сектором майбутнім розширенням ЄС.

Останній пункт – охорона здоров'я. Польща хоче наголосити, серед іншого, на необхідності покращення безпеки ліків у ЄС шляхом диверсифікації ланцюгів постачання ліків та підтримки їх виробництва в Співтоваристві. Також зосередяться на шляхах покращення психічного здоров’я дітей та підлітків в епоху розвитку цифрових технологій та заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я та профілактику захворювань.

Ці питання обговорюватимуться під час семи міжгалузевих конференцій, які відбудуться в Польщі в першій половині 2025.

Також їх обговорюватимуть на неформальних зустрічах міністрів ЄС. Під час них Польща підніматиме питання про розширення ЄС. Йдеться про відкриття першого кластеру переговорів про вступ України. Зазначається, що Польща домовлятиметься з країнами-членами про те, як має виглядати розширення: чи має воно нагадувати розширення 2004 року, коли, окрім Польщі, до ЄС приєдналися ще дев’ять країн, чи, можливо, мають приєднатися країни, які зараз є кандидатами на вступ до ЄС, одна за одною.

Польське головування в Раді ЄС відзначать 3 січня концертом Національній опері у Варшаві. Там прем’єр-міністр Дональд Туск має виступити з промовою, а спеціальним гостем буде президент Європейської Ради Антоніо Коста. Також очікують українську делегацію.

Експерти кажуть, що хоча Польща, як держава-член, не матиме голосу ухвалення рішень, вона може ініціювати важливі проекти щодо безпеки ЄС під час головування, включно зі спільним фінансуванням оборонних проєктів, боротьбою з російськими загрозами чи нелегальною міграцією.