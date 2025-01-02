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Президентка Гондурасу шантажує Трампа військовою базою

Сіомара Кастро хоче запобігти масовій депортації співгромадян зі США.

Президентка Гондурасу шантажує Трампа військовою базою
Президентка Гондурасу Сіомара Кастро
Фото: EFE

Влада Гондурасу знайшла спосіб протистояти планам обраного президента США Дональда Трампа вдатися до масової депортації громадян країн Латинської Америки. 

Як пише видання EFE, у своєму новорічному зверненні президентка республіки Сіомара Кастро пригрозила припинити військову співпрацю зі Сполученими Штатами, якщо республіканець почне висилати з країни її співгромадян.

Йдеться про відмову від розміщення в країні військової бази, яку США контролюють з 80-х років минулого століття. Там наразі перебуває контингент у приблизно 400 американських солдатів. 

Президентка заявила, що Трампу не варто "вдаватися до непотрібних репресій проти наших мігрантів, які роблять великий внесок в економіку США".

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