Президентка Гондурасу шантажує Трампа військовою базою

Влада Гондурасу знайшла спосіб протистояти планам обраного президента США Дональда Трампа вдатися до масової депортації громадян країн Латинської Америки.
Як пише видання EFE, у своєму новорічному зверненні президентка республіки Сіомара Кастро пригрозила припинити військову співпрацю зі Сполученими Штатами, якщо республіканець почне висилати з країни її співгромадян.
Йдеться про відмову від розміщення в країні військової бази, яку США контролюють з 80-х років минулого століття. Там наразі перебуває контингент у приблизно 400 американських солдатів.
Президентка заявила, що Трампу не варто "вдаватися до непотрібних репресій проти наших мігрантів, які роблять великий внесок в економіку США".
- Для Кастро це далеко не перше гостре висловлювання на адресу США: минулоріч вона звинуватила Вашингтон у втручанні у внутрішні справи Гондурасу.