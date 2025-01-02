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Ексміністр оборони Ізраїлю заявив про складання депутатського мандату

Міжнародний кримінальний суд вимагає арешту Йоава Галланта.

Ексміністр оборони Ізраїлю заявив про складання депутатського мандату
Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

У перший день нового року колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про те, що добровільно залишить своє місце у парламенті.

Як пише Reuters, політик записав відеозвернення, в якому розповів, що "у державній службі, як і на полі бою, є моменти, коли треба зупинитися, оцінити ситуацію та обрати новий шлях досягнення мети".

Після звільнення з уряду у листопаді 2024 року Галлант зберігав за собою мандат у Кнессеті. У парламенті він часто не погоджувався з керівною партією прем'єра Біньяміна Нетаньягу та її коаліційними партнерами.

Галлант, як і Нетаньягу, звинувачується прокурорами Міжнародного кримінального суду у військових злочинах. Країни, що підписали Римський статус (серед яких з 1 січня є й Україна) зобов'язані заарештувати його за першої ж можливості. 

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