Ексміністр оборони Ізраїлю заявив про складання депутатського мандату

У перший день нового року колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про те, що добровільно залишить своє місце у парламенті.

Як пише Reuters, політик записав відеозвернення, в якому розповів, що "у державній службі, як і на полі бою, є моменти, коли треба зупинитися, оцінити ситуацію та обрати новий шлях досягнення мети".

Після звільнення з уряду у листопаді 2024 року Галлант зберігав за собою мандат у Кнессеті. У парламенті він часто не погоджувався з керівною партією прем'єра Біньяміна Нетаньягу та її коаліційними партнерами.

Галлант, як і Нетаньягу, звинувачується прокурорами Міжнародного кримінального суду у військових злочинах. Країни, що підписали Римський статус (серед яких з 1 січня є й Україна) зобов'язані заарештувати його за першої ж можливості.