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Політична криза у Південній Кореї: в.о. президента відмовився прийняти відставку радників свого попередника

1 січня вои масово подали заяви на звільнення.

Виконувач обов'язків президента Республіки Корея Чхве Сан Мок відмовився прийняти відставку старших помічників відстороненого Юн Сок Йоля, пише Reuters.

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1 січня радники масово подали заяви про звільнення. Однак Сан Мок зіслався на те, що не прийме відставки, оскільки наразі пріоритетом є покращення економіки та стабілізація державних процесів.

Помічники Юн Сок Йоля неодноразово висловлювали намір подати у відставку після невдалої спроби відстороненого президента оголосити воєнний стан.

14 грудня, парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який на початку грудня ввів воєнний стан в країні. Згодом – 27 грудня - Національна асамблея проголосувала за імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Дак Су.

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