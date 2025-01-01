Політична криза у Південній Кореї: в.о. президента відмовився прийняти відставку радників свого попередника

Виконувач обов'язків президента Республіки Корея Чхве Сан Мок відмовився прийняти відставку старших помічників відстороненого Юн Сок Йоля, пише Reuters.

1 січня радники масово подали заяви про звільнення. Однак Сан Мок зіслався на те, що не прийме відставки, оскільки наразі пріоритетом є покращення економіки та стабілізація державних процесів.

Помічники Юн Сок Йоля неодноразово висловлювали намір подати у відставку після невдалої спроби відстороненого президента оголосити воєнний стан.

14 грудня, парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який на початку грудня ввів воєнний стан в країні. Згодом – 27 грудня - Національна асамблея проголосувала за імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Дак Су.