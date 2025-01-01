Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

"Коли Росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними".

Сьогодні, 1 січня, Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

Фінляндія наголошує на принципах ОБСЄ щодо сприяння можливостям для людей жити вільно в демократичних суспільствах, де панує верховенство права.

"Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський Заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ. Коли Росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними", – заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, нова чинна голова ОБСЄ.

Як головуюча країна, Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Як і попередні голови, Фінляндія ставитиме Україну в центр роботи організації. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.

Фінляндія також прагне зміцнити операційні можливості організації. Незважаючи на поточні виклики, з якими стикається організація, Фінляндія підкреслює важливість зміцнення ОБСЄ як оперативного гравця у сфері безпеки та форуму для політичного діалогу.

Валтонен нагадала, що держави-учасниці несуть колективну відповідальність за те, щоб ОБСЄ залишалася дієздатною організацією. Головуюча країна планує заснувати спеціальний фонд "Гельсінкі+50" у співпраці із зацікавленими державами-учасницями та Секретаріатом ОБСЄ для підтримки роботи організації.

"Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства", – зазначила Валтонен.

У 2026 році Швейцарія втретє очолить ОБСЄ, після головування у 1996 та 2014 роках.