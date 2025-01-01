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У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей

Серед загиблих – 20-річний юнак, який зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди в Гамбурзі.

У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Феєрверки над Бранденбурзькими воротами, Берлін, 31 грудня 2024
Фото: EPA/UPG

У Німеччині п'ятеро чоловіків загинули внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із феєрверками, у ніч проти 1 січня, повідомляє DW. 

Серед загиблих – 20-річний юнак, який зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди в Гамбурзі. 

Декілька людей у Берліні втратили пальці або частини рук через вибухи піротехніки. 

У Мюнхені було поранено трьох дітей. 

У Ростоку десятирічний хлопчик отримав серйозні травми: петарда вибухнула перед його обличчям.

У Берліні було затримано 330 осіб, 13 поліцейських зазнали серйозних травм, один з них був прооперований після того, як йому в ногу потрапив феєрверк. 

У Лейпцигу близько 100-150 молодих людей стріляли один в одного піротехнікою, цілилися в автомобілі та трамваї та підпалили сміттєвий бак. 

У Гамбурзі, Гельзенкірхені, Дрездені та ще кількох містах поліцейські, пожежники та рятувальники були атаковані феєрверками та петардами. 

У Швебіш-Гмюнді в Баден-Вюртемберг троє поліцейських отримали легкі поранення після того, як поряд з ними вибухнула петарда.

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