У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей

У Німеччині п'ятеро чоловіків загинули внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із феєрверками, у ніч проти 1 січня, повідомляє DW.
Серед загиблих – 20-річний юнак, який зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди в Гамбурзі.
Декілька людей у Берліні втратили пальці або частини рук через вибухи піротехніки.
У Мюнхені було поранено трьох дітей.
У Ростоку десятирічний хлопчик отримав серйозні травми: петарда вибухнула перед його обличчям.
У Берліні було затримано 330 осіб, 13 поліцейських зазнали серйозних травм, один з них був прооперований після того, як йому в ногу потрапив феєрверк.
У Лейпцигу близько 100-150 молодих людей стріляли один в одного піротехнікою, цілилися в автомобілі та трамваї та підпалили сміттєвий бак.
У Гамбурзі, Гельзенкірхені, Дрездені та ще кількох містах поліцейські, пожежники та рятувальники були атаковані феєрверками та петардами.
У Швебіш-Гмюнді в Баден-Вюртемберг троє поліцейських отримали легкі поранення після того, як поряд з ними вибухнула петарда.