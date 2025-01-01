Болгарія та Румунія повноцінно приєдналися до Шенгену

Для Болгарії та Румунії настання нового року знаменувало повноцінне приєднання до Шенгенської зони - момент, на який обидві держави чекали понад два десятиліття.

Як пише Bloomberg, з 1 січня громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок. Це особливо актуально для заробітчан, які після приєднання Болгарії та Румунії до ЄС у 2007 році отримали право легально працювати за кордоном, але були змушені постійно проходити контроль для того, щоб побачитися з рідними.

Окрім особистого комфорту для мандрівників, у Бухаресті та Софії очікують значного зростання економічних показників. Раніше наявність прикордонного контролю затримувала вантажівки з товарами на години, а іноді навіть дні. Болгарська академія наук навіть порахувала, що загальна економія часу очікувань із розрахунку на все населення становить неймовірних 242 000 днів - це майже 664 роки. А економічна вигода щорічно може скласти близько 866 мільйонів доларів.