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Болгарія та Румунія повноцінно приєдналися до Шенгену

Контроль на наземних пунктах перетину кордону скасовано з 1 січня.

Болгарія та Румунія повноцінно приєдналися до Шенгену
Фото: Trans INFO

Для Болгарії та Румунії настання нового року знаменувало повноцінне приєднання до Шенгенської зони - момент, на який обидві держави чекали понад два десятиліття.

Як пише Bloomberg, з 1 січня громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок. Це особливо актуально для заробітчан, які після приєднання Болгарії та Румунії до ЄС у 2007 році отримали право легально працювати за кордоном, але були змушені постійно проходити контроль для того, щоб побачитися з рідними. 

Окрім особистого комфорту для мандрівників, у Бухаресті та Софії очікують значного зростання економічних показників. Раніше наявність прикордонного контролю затримувала вантажівки з товарами на години, а іноді навіть дні. Болгарська академія наук навіть порахувала, що загальна економія часу очікувань із розрахунку на все населення становить неймовірних 242 000 днів - це майже 664 роки. А економічна вигода щорічно може скласти близько 866 мільйонів доларів.    

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