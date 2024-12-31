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Уряд оновив правила перетину кордону чоловіками 18-25 років у період воєнного стану

Для виїзду тепер потрібна спеціальна довідка від командира частини та військово-обліковий документ.

Уряд оновив правила перетину кордону чоловіками 18-25 років у період воєнного стану
Пункт прокуску
Фото: ДПСУ

Уряд оновив правила перетину кордону чоловіками 18-25 років у період воєнного стану.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про тих чоловіків, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або у розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби).

Для виїзду тепер потрібна спеціальна довідка від командира частини та військово-обліковий документ.

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Мельничук написав у телеграмі, що у разі введення на території України воєнного стану, пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 23 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України, за формою, затвердженою Міністерством оборони України, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту. Також потрібний військово-обліковий документ.

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