Глава МВС заявив, що рівень безпеки в країні вдалося утримати на довоєнному рівні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що рівень безпеки всередині України, не враховуючи воєнні ризики, залишається на довоєнному рівні.
Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Чи почувається українець захищеним? Очевидно, що ні – через війну. Однак, якщо не враховувати воєнні ризики, повʼязані з бойовими діями або російськими обстрілами, інші показники безпеки – на довоєнному рівні", – розповів очільник МВС.
За його словами, для цього докладається багато роботи і зусиль, які можуть бути, на перший погляд, не очевидними.
"МВС вдалося втримати довоєнний рівень безпеки у сфері захисту громадського порядку", – додав Клименко.
Глава МВС також розповів про мінімальні та максимальні завдання на 2025 рік.
"Завдання максимум – перемогти у великій війні. Посилити наші бойові підрозділи, удосконалити роботу сервісних підрозділів та продовжувати забезпечувати безпеку всередині держави. Завдань мінімум не існує від початку повномасштабного вторгнення", – сказав міністр.