Глава МВС заявив, що рівень безпеки в країні вдалося утримати на довоєнному рівні

Клименко розповів, що для цього докладається багато роботи і зусиль, які можуть бути, на перший погляд, не очевидними.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що рівень безпеки всередині України, не враховуючи воєнні ризики, залишається на довоєнному рівні.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Чи почувається українець захищеним? Очевидно, що ні – через війну. Однак, якщо не враховувати воєнні ризики, повʼязані з бойовими діями або російськими обстрілами, інші показники безпеки – на довоєнному рівні", – розповів очільник МВС.

За його словами, для цього докладається багато роботи і зусиль, які можуть бути, на перший погляд, не очевидними.

"МВС вдалося втримати довоєнний рівень безпеки у сфері захисту громадського порядку", – додав Клименко.

Глава МВС також розповів про мінімальні та максимальні завдання на 2025 рік.

"Завдання максимум – перемогти у великій війні. Посилити наші бойові підрозділи, удосконалити роботу сервісних підрозділів та продовжувати забезпечувати безпеку всередині держави. Завдань мінімум не існує від початку повномасштабного вторгнення", – сказав міністр.