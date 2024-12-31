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Глава МВС заявив, що рівень безпеки в країні вдалося утримати на довоєнному рівні

Клименко розповів, що для цього докладається багато роботи і зусиль, які можуть бути, на перший погляд, не очевидними. 

Глава МВС заявив, що рівень безпеки в країні вдалося утримати на довоєнному рівні
Ігор Клименко
Фото: скрин відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що рівень безпеки всередині України, не враховуючи воєнні ризики, залишається на довоєнному рівні.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Чи почувається українець захищеним? Очевидно, що ні – через війну. Однак, якщо не враховувати воєнні ризики, повʼязані з бойовими діями або російськими обстрілами, інші показники безпеки – на довоєнному рівні", – розповів очільник МВС. 

За його словами, для цього докладається багато роботи і зусиль, які можуть бути, на перший погляд, не очевидними. 

"МВС вдалося втримати довоєнний рівень безпеки у сфері захисту громадського порядку", – додав Клименко.

Глава МВС також розповів про мінімальні та максимальні завдання на 2025 рік. 

"Завдання максимум – перемогти у великій війні. Посилити наші бойові підрозділи, удосконалити роботу сервісних підрозділів та продовжувати забезпечувати безпеку всередині держави. Завдань мінімум не існує від початку повномасштабного вторгнення", – сказав міністр.

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