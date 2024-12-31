Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Територія щирості
Територія щирості
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд продовжив на пів року повноваження п'яти членів наглядової ради Укрзалізниці

Розпорядження набуло чинності 29 грудня 2024 року.

Уряд продовжив на пів року повноваження п'яти членів наглядової ради Укрзалізниці
Фото: Укрзалізниця

Кабінет міністрів на шість місяців продовжив повноваження п'яти членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця", а також уповноважив голову правління компанії Олександра Перцовського укласти з ними цивільно-правові договори.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з  розпорядженням №1329-р від 27 грудня 2024 року, незалежних членів наглядової ради компанії Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка і представника держави Давіда Ломджарію обрано членами наглядової ради на новий строк - шість місяців.

Розпорядження набуло чинності 29 грудня 2024 року.

Кабмін призначив членами наглядової ради УЗ Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка 29 грудня 2021 року терміном на три роки. Давід Ломджарія був призначений членом наглядової ради також на три роки в лютому 2022 року.

2 лютого 2024 року наглядову раду УЗ очолив Гепард Хафер, а його заступником обрано Сергія Лещенка. У жовтні цього року із посади голови правління УЗ достроково пішов Євген Лященко. Замість нього уряд призначив Олександра Перцовського.

28 грудня уряд відновив конкурсний відбір членів наглядової ради  Укрзалізниці. Зазначалося, що в цей період для збереження керованості компанії на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр КамишінСергій Лещенко та Давід Ломджарія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies