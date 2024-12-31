Уряд продовжив на пів року повноваження п'яти членів наглядової ради Укрзалізниці

Кабінет міністрів на шість місяців продовжив повноваження п'яти членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця", а також уповноважив голову правління компанії Олександра Перцовського укласти з ними цивільно-правові договори.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням №1329-р від 27 грудня 2024 року, незалежних членів наглядової ради компанії Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка і представника держави Давіда Ломджарію обрано членами наглядової ради на новий строк - шість місяців.

Розпорядження набуло чинності 29 грудня 2024 року.

Кабмін призначив членами наглядової ради УЗ Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка 29 грудня 2021 року терміном на три роки. Давід Ломджарія був призначений членом наглядової ради також на три роки в лютому 2022 року.

2 лютого 2024 року наглядову раду УЗ очолив Гепард Хафер, а його заступником обрано Сергія Лещенка. У жовтні цього року із посади голови правління УЗ достроково пішов Євген Лященко. Замість нього уряд призначив Олександра Перцовського.

28 грудня уряд відновив конкурсний відбір членів наглядової ради Укрзалізниці. Зазначалося, що в цей період для збереження керованості компанії на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр Камишін, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія.