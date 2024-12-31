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У Київській області внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок

У ОВА повідомили про одну поранену людину. 

У Київській області внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок
У Київській області внаслідок ракетної атаки пошкоджено приватний будинок
Фото: ДСНС України в Telegram

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки частково зруйновано приватний будинок.

Про це повідомили в ДСНС. В ОВА повідомили про одну потерпілу. 

"В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Київська ОВА поінформувала, що є одна потерпіла 1975 року народження. У жінки контузія та гостра реакція на стрес, медики надають їй допомогу. 

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